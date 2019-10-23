Лидер израильского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц займется формированием нового правительства

Сегодня он официально получил мандат от президента страны Реувена Ривлина. Ганцу потребуется 28 дней, чтобы договориться о составе правительства. Ранее действующий премьер Биньямин Нетаньяху не сумел прийти к согласию с другими партиями в парламенте о формировании коалиции. У Ганца и Нетаньяху примерно одинаковое количество депутатов в Кнессете – 33 и 32 соответственно. При этом им надо заручиться поддержкой минимум 55-ти парламентариев.
2019-10-23T20:30:00+03:00
2019-10-23T20:33:56+03:00
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20:30, 23 октября 2019
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