Загруженность московских дорог этим вечером достигала отметки 8 баллов из 10-ти

Сейчас, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, уровень загруженности оценивается в 6 баллов. Затруднено движение по Садовому кольцу, Третьему транспортному, на северо-западе МКАД, а также Ленинградскому шоссе в сторону области. По прогнозам, плотность движения на столичных автомагистралях уменьшится к 10-ти вечера.
2019-10-23T20:00:00+03:00
2019-10-23T20:03:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 23 октября 2019
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