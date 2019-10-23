Загруженность московских дорог этим вечером достигала отметки 8 баллов из 10-ти

Сейчас, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, уровень загруженности оценивается в 6 баллов. Затруднено движение по Садовому кольцу, Третьему транспортному, на северо-западе МКАД, а также Ленинградскому шоссе в сторону области. По прогнозам, плотность движения на столичных автомагистралях уменьшится к 10-ти вечера.