Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по росту российской банковской системы

Он изменен с позитивного на стабильный. Как пишет издание РБК, улучшению ситуации здесь будет препятствовать слабый рост экономики. Кроме того, санкции ограничивают доступ к зарубежным рынкам капитала. Еще в ближайшие год-полтора доля проблемных кредитов будет оставаться на высоком уровне в 10%. В целом же, говорится в докладе экспертов агентства, российский банковский сектор отличается самым низким качеством активов среди крупнейших развивающихся рынков.
2019-10-23T20:00:00+03:00
2019-10-23T20:02:35+03:00
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20:00, 23 октября 2019
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Россия — щедрая душа. И кошелёк Когда половине граждан денег хватает только на коммуналку и жратву, полстраны в кредитах, а просроченных долгов на десятки млрд рублей. И после Крыма реальные доходы непрерывно падают. Самое время простить долг африканцам. Мы-то потерпим, а вот дети Африки дальше голодать не могут…