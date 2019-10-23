Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по росту российской банковской системы

Он изменен с позитивного на стабильный. Как пишет издание РБК, улучшению ситуации здесь будет препятствовать слабый рост экономики. Кроме того, санкции ограничивают доступ к зарубежным рынкам капитала. Еще в ближайшие год-полтора доля проблемных кредитов будет оставаться на высоком уровне в 10%. В целом же, говорится в докладе экспертов агентства, российский банковский сектор отличается самым низким качеством активов среди крупнейших развивающихся рынков.