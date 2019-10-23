Грузовик, в котором обнаружили тела 39-ти человек, прибыл в Британию из Бельгии

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию графства Эссекс. При этом машина зарегистрирована в Болгарии. Фирма-владелец принадлежит гражданке Ирландии. По этому делу задержан один подозреваемый. Он является выходцем из Северной Ирландии. О личностях погибших пока не сообщается.
2019-10-23T20:00:00+03:00
2019-10-23T20:02:13+03:00
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20:00, 23 октября 2019
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