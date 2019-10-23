Грузовик, в котором обнаружили тела 39-ти человек, прибыл в Британию из Бельгии

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию графства Эссекс. При этом машина зарегистрирована в Болгарии. Фирма-владелец принадлежит гражданке Ирландии. По этому делу задержан один подозреваемый. Он является выходцем из Северной Ирландии. О личностях погибших пока не сообщается.