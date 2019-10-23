Российские военные полицейские провели первое патрулирование на сирийско-турецкой границе

Чуть ранее они прибыли в населенный пункт Кобани, — сообщили в Министерстве обороны России. Всё это предусмотрено меморандумом, который накануне подписали президенты России и Турции. Он предусматривает совместное патрулирование приграничных районов на севере Сирии, а также возвращение туда сирийских пограничников.

Ранее Турция провела военную операцию против сирийских курдов, которые контролировали северо-восточные районы арабской республики.