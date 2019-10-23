Демократы в американском Конгрессе подозревают администрацию во лжесвидетельстве и запугивании сотрудников

Это связано с теми сведениями, которые были предоставлены в ходе расследования разбирательств вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как передает агентство Reuters, сейчас оппоненты Трампа в законодательном органе разыскивают электронную переписку, связанную с этим звонком, а также дипломатические депеши, которые имеют отношение к выделению помощи Украине. Демократы в Палате представителей утверждают, что собрали достаточное количество свидетельств об использовании Трампом своего положения ради политической выгоды. Трампа обвиняют в том, что он требовал от Киева начать расследование против сына бывшего вице-президента и вероятного противника на выборах Джо Байдена.