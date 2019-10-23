Демократы в американском Конгрессе подозревают администрацию во лжесвидетельстве и запугивании сотрудников

Это связано с теми сведениями, которые были предоставлены в ходе расследования разбирательств вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как передает агентство Reuters, сейчас оппоненты Трампа в законодательном органе разыскивают электронную переписку, связанную с этим звонком, а также дипломатические депеши, которые имеют отношение к выделению помощи Украине. Демократы в Палате представителей утверждают, что собрали достаточное количество свидетельств об использовании Трампом своего положения ради политической выгоды. Трампа обвиняют в том, что он требовал от Киева начать расследование против сына бывшего вице-президента и вероятного противника на выборах Джо Байдена.
2019-10-23T20:00:00+03:00
2019-10-23T20:01:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2524735-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:00, 23 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Россия — щедрая душа. И кошелёк Когда половине граждан денег хватает только на коммуналку и жратву, полстраны в кредитах, а просроченных долгов на десятки млрд рублей. И после Крыма реальные доходы непрерывно падают. Самое время простить долг африканцам. Мы-то потерпим, а вот дети Африки дальше голодать не могут…