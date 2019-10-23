Россияне все чаще покупают продукты в интернете

В результате за 10 лет доля стационарных магазинов в структуре рынка должна снизиться с 90% до 84%, — пишет газета «Коммерсантъ». Некоторые сети уже тестируют экспресс-доставку в Москве продуктов из своих магазинов. Также они начинают работать над созданием такого сервиса в рамках всей страны.
2019-10-23T19:30:00+03:00
2019-10-23T19:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 23 октября 2019
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