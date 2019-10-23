Россияне все чаще покупают продукты в интернете

В результате за 10 лет доля стационарных магазинов в структуре рынка должна снизиться с 90% до 84%, — пишет газета «Коммерсантъ». Некоторые сети уже тестируют экспресс-доставку в Москве продуктов из своих магазинов. Также они начинают работать над созданием такого сервиса в рамках всей страны.