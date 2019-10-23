Телеканал «Россия 1» отрицает снятие с эфира программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым»

Речь идет о выпуске, который посвящен трагедии на золотом прииске в Красноярском крае. В пресс-службе телеканала сказали, что эту передачу изначально планировали показать только на Дальнем Востоке и в Сибири, — пишет издание РБК.

Ранее красноярский сайт NGS24 предположил, что причиной снятия с эфира могли стать данные о превышении уровня ртути в местной реке или о возможно большем количестве жертв. Сейчас, по официальным данным, погибшими числятся 17 человек.