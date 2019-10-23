Обвинение на суде по делу «Свидетелей Иеговы» в Приморье попросило 7 лет колонии для местного жителя

53-летнего дворника Григория Бубнова обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества. Два года назад Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.

Тем временем в Курске местный суд арестовал троих последователей этого религиозного объединения. На них завели уголовные дела по той же статье, что и в Приморье.

Со времени запрета организации уголовному преследованию в России подверглись несколько сотен ее приверженцев, десятки получили реальные сроки.