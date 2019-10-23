Росгвардия и полиция оцепили станцию Шиес, где протестуют против свалки

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист общественной кампании «Поморье не помойка» Дмитрий Секушин.Секушин подчеркнул, что активисты будут жаловаться в различные инстанции, в том числе в прокуратуру и полицию.