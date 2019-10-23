Росгвардия и полиция оцепили станцию Шиес, где протестуют против свалки

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист общественной кампании «Поморье не помойка» Дмитрий Секушин.Секушин подчеркнул, что активисты будут жаловаться в различные инстанции, в том числе в прокуратуру и полицию.
2019-10-23T19:07:00+03:00
2019-10-23T19:08:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:07, 23 октября 2019
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