Канал «Россия 1» снял с эфира передачу Андрея Малахова, где обсуждали трагедию на золотом прииске в Красноярском крае

Канал «Россия 1» снял с эфира передачу Андрея Малахова «Прямой эфир», где обсуждали трагедию на золотом прииске в Красноярском крае. Причины этого решения пресс-служба ВГТРК не объяснила, — пишет сайт «Открытые медиа». Как добавляет красноярский сайт NGS24, программа успела выйти только на Дальний Восток и Сибирь. Жителям Урала и Европейской части России показали запись другого выпуска. Как следует из фрагмента передачи, который был опубликован в социальных сетях, в ходе программы говорилось о том, что число погибших на прииске могло быть больше, а пробы из местной реки показали превышение нормы ртути. Это свидетельствует о запрещенном способе добычи золота.