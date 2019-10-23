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19:06, 23 октября 2019

Канал «Россия 1» снял с эфира передачу Андрея Малахова, где обсуждали трагедию на золотом прииске в Красноярском крае

Канал «Россия 1» снял с эфира передачу Андрея Малахова «Прямой эфир», где обсуждали трагедию на золотом прииске в Красноярском крае. Причины этого решения пресс-служба ВГТРК не объяснила, — пишет сайт «Открытые медиа». Как добавляет красноярский сайт NGS24, программа успела выйти только на Дальний Восток и Сибирь. Жителям Урала и Европейской части России показали запись другого выпуска. Как следует из фрагмента передачи, который был опубликован в социальных сетях, в ходе программы говорилось о том, что число погибших на прииске могло быть больше, а пробы из местной реки показали превышение нормы ртути. Это свидетельствует о запрещенном способе добычи золота.



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