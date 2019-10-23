Россия в этом году вновь стала принимать радиоактивные отходы

Их завозят с немецкой уранообогатительной фабрики. Об этом говорится в сообщении российского отделения «Гринпис» и организации «Экозащита». В качестве доказательства они приводят документ правительства немецкой земли Северный Рейн — Вестфалия. По их сведениям, в ближайшие три года в нашу страну могут завезти 12 тысяч тонн так называемых урановых хвостов. Они не только радиоактивны, но и токсичны, — предупреждают эксперты.

Почти 10 лет назад после давления экоактивистов немецкая компания «Юренко» отказалась от импорта в Россию радиоактивных отходов.