Соединенные Штаты собираются снять санкции с Турции

Об этом несколько минут назад объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, прекращение огня на границе с Сирией, как заверила его Анкара, будет постоянным.
Вашингтон ввел санкции против Турции в связи с военной операцией на севере Сирии.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом несколько минут назад объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, прекращение огня на границе с Сирией, как заверила его Анкара, будет постоянным.
Вашингтон ввел санкции против Турции в связи с военной операцией на севере Сирии.
Россия — щедрая душа. И кошелёк Когда половине граждан денег хватает только на коммуналку и жратву, полстраны в кредитах, а просроченных долгов на десятки млрд рублей. И после Крыма реальные доходы непрерывно падают. Самое время простить долг африканцам. Мы-то потерпим, а вот дети Африки дальше голодать не могут…