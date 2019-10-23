Криминального авторитета известного как Таро экстрадировали в Испанию

Там его подозревают в причастности к преступной деятельности.

66-летнего Тариэла Ониани называют одним из самых влиятельных представителей криминального мира в стране. Сегодня российские силовики передали его своим испанским коллегам в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В Испании его обвиняю в похищении предметов искусства и вымогательствах. Перед экстрадицией Таро лишили российского гражданства – как пояснили в МВД, поскольку оно было получено с нарушением законодательства. Ониани неоднократно судили за разбой и кражу. Как пишет агентство РИА Новости, в 80-х он был крупным криминальным авторитетом в Москве, в 90-х переехал во Францию, затем в Испанию, а в середине 00-х уехал в Россию после одной из крупнейших в Европе полицейских операций «Оса». Таро получил российское, но в 2009 году его приговорили к 10 годам лишения свободы за похищение бизнесмена и вымогательства. К концу его срока в МВД сообщили, что его пребывание в России признано нежелательным, поэтому после освобождения он будет депортирован.

Ониани вышел из оренбургской колонии в апреле, его тут же вновь арестовали по запросу Испании.