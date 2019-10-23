Глава Фейсбука Марк Цукерберг сегодня даст показания в Конгрессе по поводу запуска своей криптовалюты Либра

В этом месяце новый проект Фейсбука потерял несколько ключевых партнеров и сегодняшние слушания могут сыграть решающую роль в том, будет ли проект Либра существовать вообще.

Проект Либра — это криптовалюта, которую Марк Цукерберг хочет запустить в Фейсбуке и на других платформах компании — в Инстаграме, Вотсапе и Мессенджере, для покупок и отправки денег по всему миру. Для управления Либрой предлагается создать швейцарский фонд — Консорциум Либра, в который вошли бы больше двадцати компаний. Но с момента объявления о проекте в июне этого года Цукерберг столкнулся с резкой негативной реакций как со стороны конкурентов, так и властей и политиков. А после того, как Минфин США заявил, что Либра может быть использована для отмывания денег и финансирования терроризма, из проекта вышли Мастеркард, Виза, ПейПэл и Ebay. Главным аргументом на сегодняшних слушаниях Марк Цукерберг намерен сделать диджитал-конкуренцию с Китаем — Пхеньян намерен запустить свою криптовалюту и глава Фейсбука будет убеждать Конгресс в том, что Либра — это единственный шанс не отстать от Китая, укрепить доллар и расширить финансовое лидерство США. А также сделать финансовый сектор доступным для 14 миллионов американцев, у которых нет никаких банковских счетов. При этом во вступительной речи Цукерберга, опубликованной накануне, нет ответа на вопрос, зачем нужно создавать криптовалюту для отправки денег по всему миру, когда уже существуют несколько платформ, которые успешно делают это с твердыми валютами.

Как шутят в американской прессе, ничто так не объединяет демократическую и республиканскую партии США, как ненависть к Фейсбуку, особенно на фоне скандалов с вмешательством России в выборы, поэтому эти слушания для Марка Цукерберга легкими не будут точно.

Марк Цукерберг обещает не запускать Либру нигде в мире до тех пор, пока не получит одобрение американских регуляторов.