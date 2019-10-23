Программа «Моя улица» получит из московского бюджета рекордно большую сумму

Она будет реализована в ближайшие несколько лет.

Замена дорожного покрытия, расширение тротуаров, установка светильников и многие другие работы будут стоить городу 45 с половиной миллионов рублей, и это только в 2021-ом году. Об этом со ссылкой на проект московского бюджета пишет сайт РБК. Предыдущие рекорд относительно программы «Моя улица» был зафиксирован год назад, когда она получила 42 миллиарда.

Источник издания в мэрии объяснил рост расходов тем, что администрация значительно расширила свои планы. Раньше проект касался отдельно взятых улиц в центре города, а сейчас он затронет целые районы за пределами Садового кольца. Ожидается, что работы пройдут на тридцати восьми объектах площадью почти в 45 гектаров.

Ранее заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков обещал, что работы в рамках программы «Моя улица» вообще не закончатся: «Хороший хозяин в доме всегда наводит порядок, со своими детками, младшими, старшими. Мы с вами — хозяева нашей Москвы. Эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной».

При этом, облагораживание города не ограничится только проектом «Моя улица». В ближайшие несколько лет в столице переделают и набережные Москвы реки и Яузы. По данным РБК, так появятся береговые укрепления и зоны отдыха.

Всего в проекте бюджета до 2022-ого года на благоустройство заложено 312 миллиардов рублей.