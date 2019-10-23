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18:25, 23 октября 2019

Депутаты Петербургского парламента проголосовали за уничтожение сада на Неве

На этом месте планируют возвести Судебный квартал.

Большинством голосов парламентарии исключили участок Смольной набережной из перечня зон зеленых насаждений. Это значит, что его в ближайшее время можно будет застроить. В Смольном уже заявили о планах возвести там здания: но не музей блокады Ленинграда, как хотели раньше, а Судебный квартал. В нём расположится Верховный суд, рядом будут проживать его многочисленные сотрудники. Инициатива застроить сад на Неве вызвала шквал критики от оппозиционеров: несколько депутатов даже пожаловались в прокуратуру. По их словам, сокращать количество зеленых насаждений в Центральном районе города нельзя по закону, поскольку на каждого жителя там уже сейчас приходится мало зелени – не выполняется даже минимальный норматив. Впрочем, представители Смольного тут же заверили: во втором чтении законопроекта шесть участков в районе, напротив, переведут в список зеленых насаждений, чем якобы компенсируют утрату сада на Неве. Другую проблему в переезде в Петербург Верховного суда увидел яблочник Борис Вишневский: он считает, что в городе наступит транспортный коллапс. ВСТ_Вишневский Изначально Судебный квартал собирались строить на набережной Малой Невки. Однако после визита в город президента Владимира Путина решение изменили: территорию у станции метро «Спортивная» отдали под арт-парк.

У Мариинского дворца перед заседанием парламента горожане провели одиночные пикеты за сохранение сада на Неве.



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