Бывший российский сенатор и депутат Ахмед Билалов задержан в США в связи с нарушением правил пребывания в стране

Он находится под стражей в ожидании процедуры высылки, — сообщили РИА в иммиграционной службе. Билалов связан со скандалом вокруг строительства олимпийских объектов. Против него возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.
2019-10-23T18:25:00+03:00
2019-10-23T18:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:25, 23 октября 2019
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Россия — щедрая душа. И кошелёк Когда половине граждан денег хватает только на коммуналку и жратву, полстраны в кредитах, а просроченных долгов на десятки млрд рублей. И после Крыма реальные доходы непрерывно падают. Самое время простить долг африканцам. Мы-то потерпим, а вот дети Африки дальше голодать не могут…