Премия «Русский Букер» прекратила свое существование

Об этом объявило правление одноименного фонда и комитет премии. Причиной стало отсутствие финансирования. Переговоры с возможными спонсорами шли до июня, — сказали в комитете. Там добавили, что не планируют закрывать фонд «русский Букер», что оставляет возможность для возобновления самой премии. В последний раз ее вручали в 2017-м году. В разные годы лауреатами становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Петр Алешковский и другие.
2019-10-23T18:31:00+03:00
2019-10-23T18:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 23 октября 2019
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