Премия «Русский Букер» прекратила свое существование

Об этом объявило правление одноименного фонда и комитет премии. Причиной стало отсутствие финансирования. Переговоры с возможными спонсорами шли до июня, — сказали в комитете. Там добавили, что не планируют закрывать фонд «русский Букер», что оставляет возможность для возобновления самой премии. В последний раз ее вручали в 2017-м году. В разные годы лауреатами становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Петр Алешковский и другие.