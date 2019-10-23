Грузовик, в котором британская полиция обнаружила почти 40 тел погибших, был зарегистрирован в Болгарии

Фирму, которой он принадлежал, возглавляет гражданка Ирландии. Об этом сообщили в болгарском МИДе. Правительство республики пообещало помощь спецслужб и Министерства иностранных дел в этом расследовании.

Страшную находку обнаружили в городе Грейс на юго-востоке Англии. Среди погибших 38 взрослых и один подросток. По подозрению в убийстве задержан водитель, 25-летний мужчина из Северной Ирландии.