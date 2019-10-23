Россия выдала Испании криминального авторитета Тариела Ониани, известного также как Таро

Правоохранительные органы королевства считают его причастным к ряду преступлений. Ониани был задержан в России 10 лет назад и был осужден по обвинению в похищении человека и вымогательстве. Год назад в отношении него было принято решение о нежелательности пребывания в России, — сообщает агентство Интерфакс. После этого Ониани лишили российского гражданства.