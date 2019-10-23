Россия выдала Испании криминального авторитета Тариела Ониани, известного также как Таро

Правоохранительные органы королевства считают его причастным к ряду преступлений. Ониани был задержан в России 10 лет назад и был осужден по обвинению в похищении человека и вымогательстве. Год назад в отношении него было принято решение о нежелательности пребывания в России, — сообщает агентство Интерфакс. После этого Ониани лишили российского гражданства.
2019-10-23T18:30:00+03:00
2019-10-23T18:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 23 октября 2019
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