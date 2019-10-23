Российская военная полиция прибыла на турецко-сирийскую границу

Как сообщает министерство обороны, подразделение будет поддерживать правопорядок и обеспечивать безопасность населения в зоне проведения турецкой военной операции. Полиция будет следить и за выводом курдских отрядов самообороны за пределы тридцатикилометровой зоны от границы в соответствии с договоренностями между президентами России и Турции.

Тем временем, руководство НАТО отказывается оценивать результаты переговоров в Сочи. Йенс Столтенберг трижды упомянул роль США в урегулировании ситуации на северо—востоке Сирии. Генсек НАТО сказал, что он приветствует соглашение Вашингтона и Анкары, которое, по его словам, вселяет оптимизм. Так Столтенберг ответил на вопрос о встрече в Сочи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Когда же его попросили прокоментировать именно соглашение Турции и России, то Столтенберг сказал, что пока его роль в мирном урегулировании оценивать преждевременно.

Что касается Украины, которую в ближайшие дни посетит делегация НАТО, то речь пойдет о том, как альянс может больше помогать Киеву. Йенс Столтенберг сказал, что всегда призывает страны НАТО оказывать большую помощь Украине. По словам генсека НАТО, на встрече с президентом Владимиром Зеленским он заверил его, что альянс расширит поддержку Украины. Но как именно — Столтенберг пока раскрывать не стал.

Завтра в Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран НАТО. Они обсудят, в частности, расходы на оборону и гибридные угрозы.

Договоренности в Сочи комментируют иностранные СМИ. По их мнению, Путин и Эрдоган согласовали судьбоносные решения по Сирии.

Более чем шестичасовые переговоры двух лидеров закончились подписанием меморандума, который предусматривает совместное российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции, сообщает Би-би-си. – Российский президент заявил, что относится с пониманием к стремлению Анкары предпринять шаги для обеспечения национальной безопасности. При этом он заметил, что «главное, чтобы действиями турецких военных на территории Сирии не воспользовались боевики Исламского государства».

С сегодняшнего дня на сирийскую сторону совместной границы будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Курды получат дополнительные шесть суток, чтобы покинуть приграничные районы Сирии и отойти вглубь страны. Вопрос о сроках дальнейшего пребывания турецких военных на северо-востоке Сирии на переговорах Эрдогана и Путина не обсуждался, сообщает Би-би-си, ссылаясь на российского министра обороны.

Аль Джазира в этой связи отмечает, что сирийский президент Башар Асад назвал Эрдогана «вором» в связи с тем, что тот атаковал территорию его страны и «пытается украсть нашу землю», одновременно пообещав вернуть территории, утраченные правительством Дамаска в ходе войны, сообщают государственные СМИ Сирийской Арабской Республики. Турецкий президент, в свою очередь, на встрече с Путиным заявил, что приграничные районы, после заключения договоренности о временном прекращении огня, покинули лишь менее половины курдских повстанцев, и пообещал, что после окончания указанного срока турецкие военные «продолжат операцию с оставленных позиций с еще большей решимостью». Сайт Голоса Америки напоминает, что прекращение огня закончилось в 19 по Гринвичу или в шесть часов вечера по московскому времени.

Как сообщают западные СМИ, Башар Асад осудил поездку Эрдогана в сирийскую провинцию Идлиб, которую тот совершил перед встречей с российским президентом.