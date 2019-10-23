СМИ: Члены избирательных комиссий в Королеве участвовали в фальсификации выборов депутатов городского совета

Члены избирательных комиссий в подмосковном Королеве участвовали в фальсификации выборов депутатов городского совета 8 сентября, — сообщает «Новая газета». По данным издания, непосредственно в день выборов они вбрасывали дополнительные бюллетени в урны для голосования вместе с участниками так называемых каруселей. По итогам голосования, 21 из 30 депутатских мандатов в городском совете Королева получили кандидаты от «Единой России».