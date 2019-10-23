СК сообщил о задержании сотрудника правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова

Следственный комитет сообщил о задержании сотрудника правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствие намерено ходатайствовать об аресте. Маякова увезли в СКР вчера вечером после обысков в офисе организации. Эти действия незаконны, — сказал «Эху Москвы» глава «Комитета за гражданские права» и член СПЧ Андрей Бабушкин. По словам Бабушкина, вместе с сотрудниками полиции в офис организации пришли съемочные группы НТВ и РенТВ.

Нахождение Андрея Маякова в изоляторе временного содержания угрожает его здоровью и, возможно, даже жизни, — сказала «Эху Москвы» член правления «Комитета за гражданские права» Юлия Перепелова.

«Комитет за гражданские права» основан в 97-ом году. Организация, в частности, мониторит соблюдение прав человека в колониях и СИЗО. В «комитете» заявили, что после задержания Маякова работа организации в России может быть прекращена.