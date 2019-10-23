Верховный суд не усмотрел нарушений закона в действиях ФСБ, которые изъяли декларации об амнистии капитала

Верховный суд не усмотрел нарушений закона в действиях сотрудников ФСБ, которые изъяли декларации об амнистии капитала при расследовании уголовного дела Валерия Израйлита. Это совладелец компании «Усть-Луга», которая строила одноименный порт в Ленинградской области.

Действия в отношении декларации Израйлита были незаконными. Защита будет пытаться отстаивать свою правоту, — сказала его адвокат Виктория Бурковская.

Использование деклараций об амнистии капитала для возбуждения уголовных дел может стать распространенной практикой, — считает предприниматель Дмитрий Потапенко.

Ранее президент Путин обещал, что участники программы амнистии не столкнутся с уголовным преследованием.