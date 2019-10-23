В годовщину теракта на Дубровке москвичи несут цветы к мемориалу погибшим заложникам

Несмотря на годовщину теракта, на площади у театрального центра сегодня почти ничего напоминает о тех событиях. Никаких памятных мероприятий на сегодня не запланировано, и только изредка в глаза бросается прохожий с цветами, который подходит к мемориальной доске с именами погибших, установленной неподалеку от входа в здание. Под ней расположены две полки – сейчас они заставлены почти полностью. Приносят сюда букеты, лампадки и свечи, но в основном пространство занимают детские игрушки. Это дань памяти 10 детям, погибшим в стенах театрального центра. Также большая охапка гвоздик лежит у памятника жертвам террора, расположенного неподалеку от входа в театральный центр.

Среди пришедших отдать почести погибшим есть и те, кого трагедия коснулась лично. Музыкант Игорь Васильев рассказал «Эху Москвы» о том, как сам оказался в числе заложников и потерял друзей во время теракта. После этого он каждый год приходит возложить цветы к мемориалу.



Впрочем, большинство людей, приходящих сегодня к мемориалу, не готовы общаться с прессой – и объясняют это своим эмоциональным состоянием в этот день.

Всего жертвами теракта на Дубровке, по разным оценкам, стали от 130 до 174 человек. Церемония памяти погибших пройдет 26 октября на площади у театрального центра.

По одной из версий, большинство заложников в театральном центре на Дубровке погибли от отравления усыпляющим газом, который спецназ применил во время штурма.

Россия не исполняет решение ЕСПЧ о расследовании гибели заложников, — рассказала «Собеседнику» адвокат Карина Москаленко. По ее словам, направлены несколько меморандумов в комитет министров Совета Европы. Дело переведено в категорию усиленного контроля за исполнением. Обязанность российских властей – расследовать гибель заложников всесторонне и в полном объеме, но они больше имитируют деятельность, нежели исполняют эту обязанность, — добавила Москаленко.