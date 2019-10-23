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Эксклюзив Эха 18:00, 23 октября 2019

Россия списала долги африканских стран на 20 миллиардов долларов

Россия списала долги африканских стран на 20 миллиардов долларов, — сообщил президент Путин на форуме «Россия-Африка» в Сочи. По словам Путина, Россия намерена наращивать присутствие в Африке.

Слова Путина были встречены аплодисментами зала. Ранее объявлено, что на саммит Сочи приедут главы государств и правительств 43-х африканских стран.

Россия в последние годы активно расширяет сферы влияния в Африке. Российская экспансия в Африку неразрывно связана с именем бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют «поваром» Владимира Путина. Именно ему, как писало издание «Проект», принадлежит эта идея, и именно он заинтересовал российского президента предложением усилить влияние России в странах третьего мира.

С конца 2017 года в Африке начинают появляться структуры Пригожина и наемники связанной с ним частной военной компании Вагнер. За следующий год Россия подписала договоры о военном сотрудничестве с Гвинеей, Нигером, Чадом, Нигерией. Сейчас Москва выполняет военные контракты со стороны 20 стран континента, в том числе Уганде, Руанде, Мозамбику, Анголе. Это и поставки вооружений на миллиарды долларов, и подготовка солдат, и техобслуживание боевой техники и многое другое. Больше всего российского оружия закупают Алжир, Египет и Ангола. При этом, как утверждают СМИ, в ряде африканских стран присутствуют российские ЧВК, например, в Центральной Африканской республике, где летом прошлого года были убиты три российских журналиста. Они как раз и отправились в страну для съемок документального фильма о работе ЧВК «Вагнер».

Между тем, как утверждают в СМИ, структуры Пригожина также занимаются распространением политического влияния на континенте. Политические советники бизнесмена консультировали Эммерсона Мнангагву, возглавившего Зимбабве после Роберта Мугабе. Российский след обнаружили и на выборах на Мадагаскаре, в Нигерии, ЮАР, и во многих других государствах. По данным «Проекта», в 20 странах Африки около 200 политтехнологов, причем некоторые из них за свою работу получали государственные награды в России.

Вмешательство во внутренние дела этих государств эксперты объясняют как раз интересом России к природным богатствам, доступ к которым можно получить только благодаря личным связям с властью. По данным агентства Bloomberg, бизнес-интересы у Пригожина есть в десятке африканских стран. В ЦАР компания, бенефициаром которой, по некоторым данным является предприниматель, получило лицензии на разведку и разработку месторождений золота на площади в 1,5 раза больше территории Москвы. Поисками золота связанная с бизнесменом компания занимается и в Судане – в обмен на тренировку наемниками солдат местной армии. На Мадагаскаре российская компания, опять же, предположительно, Пригожина, добывает хром и ведет переговоры о разработке золотых месторождений.

Сам Евгений Пригожин с конца 2016 года находится под американскими санкциями. Его и сотрудников так называемой «фабрики троллей» обвиняют во вмешательстве в американские выборы.

За влияние на африканском континенте борются многие страны. Это можно назвать новым трендом, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Наталья Пискунова. По мнению Пискуновой, Россия заинтересовалась Африкой после того, как оказалась под западными санкциями.



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