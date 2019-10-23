Тренера футбольного клуба «Крылья Советов» Миодрага Божовича дисквалифицировали на пять матчей Чемпионата России

В минувшее воскресенье его удалили с поля во время встречи с «Оренбургом». В компенсированное время из-за спорного эпизода на поле произошла потасовка с участием футболистов и их наставников. Божович, игрок самарцев Александр Анюков и главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов получили красные карточки. Как сказали сегодня в контрольно-дисциплинарном комитете РФС, наказание для Божовича в двух матчах из пяти пока будет условным.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Крыльев».