Китайские власти, по некоторым данным, собираются сменить главу администрации Гонконга

Предстоящая отставка Кэрри Лэм напрямую связана с не стихающими протестами в городе, — пишет британская газета «Financial Times» со ссылкой на свои источники. По словам собеседника издания, Пекин собирается назначить временного главу исполнительной власти Гонконга, а к марту следующего года определится с преемником Лэм. При этом не исключено, что он пробудет на посту гораздо меньше положенных 5-ти лет. Сама Лэм должна была оставаться на этой должности до 2022-го года.
2019-10-23T17:30:00+03:00
2019-10-23T17:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 23 октября 2019
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