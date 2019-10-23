Китайские власти, по некоторым данным, собираются сменить главу администрации Гонконга

Предстоящая отставка Кэрри Лэм напрямую связана с не стихающими протестами в городе, — пишет британская газета «Financial Times» со ссылкой на свои источники. По словам собеседника издания, Пекин собирается назначить временного главу исполнительной власти Гонконга, а к марту следующего года определится с преемником Лэм. При этом не исключено, что он пробудет на посту гораздо меньше положенных 5-ти лет. Сама Лэм должна была оставаться на этой должности до 2022-го года.