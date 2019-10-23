МВД РФ направило запрос США о задержании бывшего сенатора и экс-главы компании «Курорты Северного Кавказа» Билалова

МВД России направило запрос США о задержании бывшего сенатора и экс-главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова. Ведомство запрашивает возможную депортацию его в Россию, — сказал источник агентства ТАСС. В свою очередь, представитель иммиграционной таможенной службы США сказал агентству РИА Новости, что Билалова задержали за нарушение правил пребывания в стране. Сейчас он находится под стражей в ожидании процедуры высылки. В России его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при строительстве олимпийских объектов.