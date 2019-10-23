Медики Алтайского края пожаловались губернатору на ситуацию в больнице Ключевского района

Авторы открытого письма утверждают, что руководство учреждения нарушает трудовое законодательство. Они также говорят о фактах коррупции, — пишет сайт «Сибирь.Реалии». Как результат из больницы увольняются врачи. Возник дефицит оборудования и медикаментов. Ожидается закрытие целых отделений, а зарплата медработников на самом деле в два-три раза меньше, чем цифры, которые называет руководство. Журналисты напоминают, что в районе уже проходили протестные акции с целью привлечь внимание к положению в больнице.
2019-10-23T17:03:00+03:00
2019-10-23T17:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 23 октября 2019
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