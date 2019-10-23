Один из фигурантов «московского дела» утверждает, что его пытаются использовать для пропаганды в интересах власти

Один из фигурантов так называемого «московского дела» утверждает, что его пытаются использовать для пропаганды в интересах власти. Сергей Фомин считает, что именно поэтому ему смягчили меру пресечения с СИЗО на домашний арест. Об этом он сказал сегодня на слушаниях в Мосгорсуде. Здесь рассматривалась жалоба на продление домашнего ареста. По словам Фомина, еще в СИЗО к нему приходил неизвестный, который предлагал изменить меру пресечения в обмен на интервью СМИ. Когда он оказался под домашним арестом, к нему приезжала съемочная группа телеканала НТВ. Он выгнал сотрудников канала, после чего, по словам самого фигуранта «московского» дела, отношение следователя к нему изменилось. Фомину «не разрешили даже сходить в парикмахерскую».