Россия списала долги африканских стран на 20 миллиардов долларов

Об этом сегодня на форуме Россия-Африка в Сочи рассказал президент Владимир Путин. Он добавил, что с некоторыми государствами континента уже запущены совместные программы, и долговые средства будут использоваться для финансирования национальных проектов экономического роста. Один из участников форума, президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера, на встрече с российским коллегой сказал, что надеется на дальнейшую помощь Москвы в подготовке военных специалистов и поставке вооружений. Туадера и Владимир Путин также обсудили убийство российских журналистов в ЦАР, которое произошло больше года назад. Как сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, оба президента говорили о высоком уровне взаимодействия правоохранительных органов в этом вопросе и желании найти виновных. До сих пор подозреваемые так и не названы.
2019-10-23T17:00:00+03:00
2019-10-23T17:07:11+03:00
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17:00, 23 октября 2019
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