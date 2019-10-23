Россия списала долги африканских стран на 20 миллиардов долларов

Об этом сегодня на форуме Россия-Африка в Сочи рассказал президент Владимир Путин. Он добавил, что с некоторыми государствами континента уже запущены совместные программы, и долговые средства будут использоваться для финансирования национальных проектов экономического роста. Один из участников форума, президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера, на встрече с российским коллегой сказал, что надеется на дальнейшую помощь Москвы в подготовке военных специалистов и поставке вооружений. Туадера и Владимир Путин также обсудили убийство российских журналистов в ЦАР, которое произошло больше года назад. Как сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, оба президента говорили о высоком уровне взаимодействия правоохранительных органов в этом вопросе и желании найти виновных. До сих пор подозреваемые так и не названы.