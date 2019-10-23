В Москве из-за теплой погоды распустились одуванчики

Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования. Подобное случается преимущественно у молодых особей первого года жизни при аномальной погоде, — пояснили специалисты агентству «Москва». За цветы, по их словам, беспокоиться не стоит. Они не пострадают от заморозков и снова распустятся весной.