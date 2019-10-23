Прокуратура Иркутской области запросила условный срок для полицейского, который избил задержанного

Сотрудника органов внутренних дел Андрея Кайданюка обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, — пишет интернет-издание «Медиазона». Пострадавшему от его действий врачи диагностировали разрыв желудка и внутрибрюшное кровотечение. В итоге он получил инвалидность. Уже в ходе расследования старший сержант, как отмечает издание, признал вину, раскаялся и заплатил потерпевшему в качестве компенсации полмиллиона рублей.
2019-10-23T16:31:00+03:00
2019-10-23T16:33:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 23 октября 2019
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