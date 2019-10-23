Вице-мэр Москвы называет спекуляцией сообщения о радиоактивных очагах в зоне строительства Юго-Восточной хорды

Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин называет спекуляцией сообщения о радиоактивных очагах в зоне строительства Юго-Восточной хорды. Он настаивает, что ничего подобного в полосе строительства нет. Более того, подчеркнул Хуснуллин, работы в зоне радиоактивного влияния – это уголовно наказуемое преступление.

Ранее экологи предупредили, что новая автотрасса на юге Москвы пройдет по участку, где захоронены радиоактивные отходы. Строительные работы там угрожают здоровью жителей столицы, — говорили представители «Гринпис».