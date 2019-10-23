Российская военная полиция прибыла в город Кобани у границы Турции и Сирии

Об этом сообщает Министерство обороны России. Военнослужащие уже провели встречу с представителями местной администрации и обсудили ряд вопросов, в том числе взаимодействие при выполнении задач, — добавили в ведомстве.

Накануне Россия и Турция подписали меморандум о взаимодействии. Он предполагает восстановление сирийских пограничников в зоне границы с Турцией и совместное патрулирование района, где Анкара проводила военную операцию.