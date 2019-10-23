Владимир Путин и президент ЦАР обсудили убийство российских журналистов в этом государстве

Владимир Путин и президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера обсудили убийство российских журналистов в этом государстве. Оба лидера настроены на завершение расследования, — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Путин и Туадера также говорили о высоком уровне взаимодействия правоохранительных органов двух стран.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты летом прошлого года в ЦАР. Туда они приехали снимать документальный фильм о частной военной компании, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Исполнители, а также заказчик этого преступления до сих пор неизвестны.