СМИ: Бывший руководитель компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов, по некоторым данным, задержан в США

Бывший руководитель компании «Курорты Северного Кавказа», экс-сенатор и депутат Ахмед Билалов, по некоторым данным, задержан в США, — сообщают американские СМИ. Пока неизвестно, с чем связан арест – с запросом Москвы или Билалов будет депортирован за другое нарушение.

Бывший зампред Олимпийского комитета Ахмед Билалов, сбежавший из России в США после того, как его имя прозвучало из уст российского президента в связи с задержками в строительстве и стремительно растущими ценами на объекты Зимней олимпиады в Сочи-2014, был арестован накануне властями США. Как напоминает издание Майами Хералд, шесть лет назад в интервью британской Гардиан Билалов утверждал, что в России его пытались отравить агенты Кремля, которые избавляются от критиков президента путем отравлений и подстроенных катастроф. Газета пишет о разного рода сообщениях в прессе, опубликованных в последние годы, где бывший замглавы Олимпийского комитета России обвинялся в преступном отмывании средств. Пока непонятно, сообщает Майами Хералд, стало ли его задержание результатом запроса российских властей или причиной нарушений другого свойства. Представитель Интерпола в Вашингтоне также не подтвердил ни одну из версий. Путин, на пресс-конференции перед сдачей олимпийских объектов в Сочи, саркастически заметил, что их стоимость сильно завышена, а сроки строительства давно пройдены.

В 2012-ом году против Билалова было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. Билалов покинул Москву после того, как его раскритиковал президент Путин за слишком дорогое строительство олимпийских объектов.