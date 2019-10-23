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Эксклюзив Эха 16:00, 23 октября 2019

Бойцы Росгвардии оцепили станцию Шиес, рядом с которой строят мусорный полигон

Бойцы Росгвардии оцепили станцию Шиес, рядом с которой строят мусорный полигон, — рассказал «Эху Москвы» активист общественной организации «Поморье не помойка» Дмитрий Секушин.

По некоторым данным, росгвардейцы также перекрыли дороги в соседний поселок, где по неизвестной причине отключено электричество и не работает интернет. Жители Архангельской области уже год протестуют против строительства мусорного полигона. Президент Путин поручил учесть мнение людей, после чего подрядчик строительства объявил, что работы приостановлены до весны. Однако, периодически строительная техника и бензовозы пытаются проехать на стройплощадку.



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