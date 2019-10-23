Всех сотрудников калининградского ОВД, где на этой неделе от ожогов умер человек, отправили в отпуск, — утверждают родственники погибшего. Сейчас по факту смерти тридцатишестилетнего Ивана Вшивкова начали доследственную проверку.

Мать погибшего Ольга Вшивкова сказала сайту «Спорт24», что сейчас в полицейском участке происходит что-то непонятное, и в различных ведомствах пытаются не допустить утечки информации: «У нас есть сведения, что есть распоряжение, чтобы все молчали и ничего никому не говорили».

Сын Ольги, Иван, погиб в ночь с субботы на воскресенье. Полиция задержала его, когда он шел в магазин с празднования дня рождения своего родственника. В участке Вшивков каким-то образом получил несовместимые с жизнью ожоги. По словам матери, они затронули всё, кроме ладоней, то есть 95 % тела.

Полицейские утверждают, что задержанный все время вел себя агрессивно. По их словам, в какой-то момент он умышленно повредил радиатор батареи и погиб от воды, которая из него вытекала. Мать Вшивкова в эту версию не верит, поскольку если бы события протекали таким образом, человек просто отпрыгнул бы от батареи. Более того, даже если бы он был пристегнут к ней наручниками, ожоги не были бы таким обширными, — сказала она в интервью интернет-проекту «Настоящее время». Ольга подчеркнула, что её опасения подтвердила врач из больницы, куда отвезли погибшего.

Вшивкова также отметила, что судмедэкспертиза прошла вчера, но результаты её появятся только через месяц.