Россия списала долги африканских стран на 20 миллиардов долларов, — сообщил президент Путин на форуме «Россия-Африка» в Сочи. По словам Путина, российские компании успешно работают в Африке в разных секторах экономики, и есть хороший потенциал развития. Речь идет об увеличении товарооборота в два раза в ближайшие годы. Сейчас это более 20 миллиардов долларов; 7 миллиардов приходится на торговлю с Египтом.