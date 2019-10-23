Спикер Госдумы Володин отчитал депутатов, которые сегодня не явились на рассмотрение проекта федерального бюджета

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал депутатов, которые сегодня не явились на рассмотрение проекта федерального бюджета. «Это большой звоночек к тому, что ты не хочешь исполнять депутатские полномочия», — сказал Володин, его цитирует Интерфакс. Источник в «Единой России» уточнил, что от фракции на заседании отсутствовали 22 депутата, при этом 9 официально находятся на больничном.
2019-10-23T15:30:00+03:00
2019-10-23T15:33:02+03:00
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15:30, 23 октября 2019
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