Европейский суд по правам человека присудил 7,5 тысяч евро жительнице Воронежа Диане Барсовой

Она жаловалась на отсутствие правовой защиты в деле о домашнем насилии. В 2006-ом году Барсова обвинила в побоях мужа-милиционера, она обратилась в суд. Рассмотрение затянулось на 2 года. В результате дело было закрыто, — сообщает «Коммерсантъ».