Европейский суд по правам человека присудил 7,5 тысяч евро жительнице Воронежа Диане Барсовой

Она жаловалась на отсутствие правовой защиты в деле о домашнем насилии. В 2006-ом году Барсова обвинила в побоях мужа-милиционера, она обратилась в суд. Рассмотрение затянулось на 2 года. В результате дело было закрыто, — сообщает «Коммерсантъ».
2019-10-23T15:30:00+03:00
2019-10-23T15:32:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2524589-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:30, 23 октября 2019
Загрузка комментариев...