Президенты России и ЦАР на встрече в Сочи обсудили ход расследования убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко

Президенты России и Центральноафриканской республики на встрече в Сочи обсудили ход расследования убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, — рассказал ТАСС кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, отмечен высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в этом расследовании.

Журналисты были убиты в Центральноафриканской республике в июле прошлого года. Они приехали в Африку для съемок документального фильма о ЧВК «Вагнер». Официальная версия российского Следственного комитета – убийство с целью ограбления.