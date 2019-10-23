Активист Дмитрий Секушин: Росгвардия и полиция оцепили станцию Шиес, где протестуют против свалки

Росгвардия и полиция оцепили станцию Шиес, где протестуют против свалки. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист общественной кампании «Поморье не помойка» Дмитрий Секушин.

«В Мадмасе перекрыта дорога, ведущая на Шиес. В Урдоме с утра Росгвардия оккупировала поселок под предлогом спецоперации. Там отключили электричество, не работает стационарный интернет и перебои с мобильной связью. Обстановка почти военная», — рассказал он.

По словам Д.Секушина, сегодня в районе 3 часов ночи в поселок Урдома, расположенный в нескольких десятках км от Шиеса, приехала автоколонна из Сыктывкара. «В составе колонны было два бензовоза с прицепом — это примерно 28 тонн дизельного топлива. Колонну сопровождало несколько десятков сотрудников Росгвардии и полицейских», — отметил активист.

Как уточнил Д.Секушин, они доехали до переправы на Шиес, а затем сотрудники ООО «Технопарк», ведущего работы на этой территории, оборудовали переезд через железнодорожные пути, по которым ходят пассажирские поезда. «Это незаконно, но полиция в происходящее не вмешивалась. Бензин был выгружен на территории строительства и бензовозы уехали обратно», — добавил он.

Д.Секушин подчеркнул, что активисты будут жаловаться в различные инстанции, в том числе в прокуратуру и полицию.

Жители Архангельской области с осени 2018 года протестуют против строительства мусорного полигона на станции Шиес. В числе прочего, они пытаются блокировать доставку на стройку топлива. В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве полигона в этом месте. Официально подрядчик строительства объявил, что работы в Шиесе приостановлены до весны, когда будет представлен окончательный проект.