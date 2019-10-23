Парламент Петербурга поддержал строительство здания Верховного суда на месте сада на Неве

Большинством голосов парламентарии исключили участок Смольной набережной из перечня зон зеленых насаждений. Это значит, что его в ближайшее время можно будет застроить. В Смольном уже заявили о планах возвести там здания: но не музей блокады Ленинграда, как хотели раньше, а Судебный квартал. В нём расположится Верховный суд, рядом будут проживать его многочисленные сотрудники. Инициатива застроить сад на Неве вызвала шквал критики от оппозиционеров: несколько депутатов даже пожаловались в прокуратуру. По их словам, сокращать количество зеленых насаждений в Центральном районе города нельзя по закону, поскольку на каждого жителя там уже сейчас приходится мало зелени – не выполняется даже минимальный норматив.

Впрочем, представители Смольного тут же заверили: во втором чтении законопроекта шесть участков в районе, напротив, переведут в список зеленых насаждений, чем якобы компенсируют утрату сада на Неве. Другую проблему в переезде в Петербург Верховного суда увидел яблочник Борис Вишневский: он считает, что в городе наступит транспортный коллапс. ВСТ_Вишневский Изначально Судебный квартал собирались строить на набережной Малой Невки. Однако после визита в город президента Владимира Путина решение изменили: территорию у станции метро «Спортивная» отдали под арт-парк.

У Мариинского дворца перед заседанием парламента горожане провели одиночные пикеты за сохранение сада на Неве.