На сентябрьских выборах в подмосковном Королеве, как утверждается, члены избиркомов участвовали в фальсификациях

Это выяснила «Новая газета».

8 сентября, в Единый день голосования, в Королеве проходили выборы депутатов городского совета, причем при рекордной по области явке. По их итогам «Единая Россия» заняла две трети мест. Незадолго до голосования в состав почти 40 избирательных комиссий вошли сотрудники компаний, работающих в сфере ЖКХ города Реутова, то есть зависимые от администрации города. Работать в Королеве на выборах их заставили в добровольно-принудительном порядке, рассказал «Новой газете» один из привлеченных таким образом сотрудников. По его словам, всем сразу объяснили, что фальсифицировать выборы планируется с помощью так называемых «каруселей», а если этого не хватит, то сотрудникам избиркомов придется вбрасывать бюллетени с проставленными за кого надо галочками. Несколько участников «каруселей» в итоге задержали. О том, что на выборах идет массовые фальсификации, также стало известно из чата на 80 человек, в котором в частности состоял сисадмин системы ГАС «Выборы» и предположительно замглавы администрации города. В переписке в частности обсуждалось, на каком участке есть те, кто будет рисовать голоса и где сидят лояльные наблюдатели

Как пишет «Новая», по оценке независимых аналитиков, реальная явка на выборах в Королеве была гораздо ниже, а «Единая Россия» должно была получить менее половины голосов.