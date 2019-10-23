Фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп» впервые выйдет в российский прокат 13 февраля 2020-го года, — сообщает издание «Медуза» со ссылкой на компании-прокатчика «Иноекино». Картину планируется показать на языке оригинала с субтитрами более чем в 60 городах страны. На американские экраны фильм вышел в 94-ом году. Он получил шесть премий «Оскар» и три «Золотых глобуса».
2019-10-23T14:32:00+03:00
2019-10-23T14:33:50+03:00
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14:32, 23 октября 2019
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