Фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп» впервые выйдет в российский прокат 13 февраля 2020-го года, — сообщает издание «Медуза» со ссылкой на компании-прокатчика «Иноекино». Картину планируется показать на языке оригинала с субтитрами более чем в 60 городах страны. На американские экраны фильм вышел в 94-ом году. Он получил шесть премий «Оскар» и три «Золотых глобуса».