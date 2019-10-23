Палата представителей американского Конгресса приняла акт Родченкова, устанавливающий уголовную ответственность за использование допинга в спорте. Документ назван в честь бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который бежал в США и рассказал об использовании допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи в 2014-ом году.



Акт Родченкова предусматривает штрафы до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до 10 лет. Устанавливается 10-летний срок давности по таким преступлениям. Кроме того, закон предполагает защиту информаторов и будет защищать государство как ценных свидетелей.